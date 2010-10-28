Жвания готовит вариант на тот случай, если НУ-НС не объединится

Координатор депутатской группы "Право выбора", член Коллегии Христианско-Демократического Союза Давид ЖВАНИЯ заявляет, что пока рано говорить о создании отдельной парламентской фракции на базе группы "Право выбора".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Д.ЖВАНИИ, об этом он сказал в интервью "Профилю".

Сейчас, по его словам, главная цель – приложить максимальные усилия для консолидации фракции "Наша Украина – Народная самооборона".

"Сегодня мы переживаем последний этап приглашения к объединению внутри НУ-НС. Задача номер один – консолидировать "Нашу Украину – Народную самооборону", – подчеркнул народный депутат.

Д.ЖВАНИЯ заявил, что если до конца 2010 года не будет положительных результатов, то с нового года будет создаваться собственная фракция. "У нас для этого достаточно полномочий и людей, которые готовы отвечать за свои действия", – считает координатор группы "Право выбора".

По словам Д.ЖВАНИИ, в такую фракцию может войти более 40 депутатов. "Только большая фракция в составе парламента может иметь политическую перспективу и эффективно работать на страну", – отметил он.