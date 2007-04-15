Луценко протянул руку Тимошенко и Кириленко ради бабы Параски

Блок "Народная самооборона" открыт для объединения с "Нашей Украиной" и Блоком Юлии ТИМОШЕНКО, сообщает Лига.

Об этом на пресс-конференции в воскресенье заявил лидер "Народной самообороны" Юрий ЛУЦЕНКО.

Политик подчеркнул, что его блок не эгоистичен. "Мы готовы работать аж до совместного списка", - отметил он и добавил, что последнее слово остается за "Нашей Украиной" и БЮТ. "Моя рука протянута и для "Нашей Украины", и для БЮТ", - подчеркнул он.

Ю.ЛУЦЕНКО уверен в том, что создание мегаблока было бы более эффективным, чем участие в выборах отдельными командами.

"Это было бы правильно (создание мегаблока). Это дало бы бабе Параске наконец-то определиться, потому что у нее партбилет "Нашей Украины", шарфик Блока Юлии ТИМОШЕНКО, а флажки - "Народной самообороны". И ничего из этого она отдать не может", - считает он.

Юрий ЛУЦЕНКО также подчеркнул, что если не будет создан мегаблок, то нужно согласовывать действия по вхождению в парламент. Более того, политик уверен, что после выборов демократическим силам удастся быстро сформировать коалицию, поскольку "Народная самооборона" не будет настаивать на кадровых приоритетах. При этом ЛУЦЕНКО подчеркнул, что это не означает, что его блок полностью откажется от участия во власти.