Витренко: Минюст помешал ПСПУ создать избирательный блок

Прогрессивная социалистическая партия Украины самостоятельно будет участвовать в досрочных парламентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила лидер ПСПУ Наталия ВИТРЕНКО на 18-м съезде партии, проходящем сегодня в Киеве.

По ее словам, ПСПУ хотела создать блок, и уже велись переговоры, но Министерство юстиции отказалось заверить необходимые документы. «Для того чтобы создать блок, последний день был 10 апреля. В этот день нужно было завезти документы в Минюст. То есть, мы пришли с уставом и должны были выйти в этот же день с заверенным уставом и свидетельством. Нам отказали в заверении», - сказала Н.ВИТРЕНКО. В то же время она отказалась назвать политическую силу, с которой ПСПУ планировала создать блок, отметив, что было намерение создать блок из трех политических сил

Также Н.ВИТРЕНКО отметила, что в списке партии нет магнатов и олигархов, которые могли бы финансировать кампанию. По словам лидера ПСПУ, основную работу на выборах будет проводить она сама. Выступления и поездки стоят недорого, в то же время телевидение, по ее словам, «это очень дорого». «То, что нам по карману, будем проплачивать, будут наши партийцы ходить от дома до дома, носить простые листовки и рассказывать», - сказала Н.ВИТРЕНКО.