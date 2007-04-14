В Киеве проходит XVIII съезд ПСПУ
13:25, 14 апреля 2007Политика
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На повестке дня - выборы
Сегодня в Киеве проходит 18-й съезд Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ).
Как передает корреспондент УНИАН, в форуме принимают участие более 200 делегатов из разных регионов. Съезд проводят председатель ПСПУ Наталия ВИТРЕНКО и ее первый заместитель Владимир МАРЧЕНКО.
В повестке дня – определение формата участия партии во внеочередных выборах в Верховную Раду, утверждение предвыборной программы ПСПУ, выдвижение кандидатов в народные депутаты.
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