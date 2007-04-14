В Киеве проходит XVIII съезд ПСПУ

Сегодня в Киеве проходит 18-й съезд Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ).

Как передает корреспондент УНИАН, в форуме принимают участие более 200 делегатов из разных регионов. Съезд проводят председатель ПСПУ Наталия ВИТРЕНКО и ее первый заместитель Владимир МАРЧЕНКО.

В повестке дня – определение формата участия партии во внеочередных выборах в Верховную Раду, утверждение предвыборной программы ПСПУ, выдвижение кандидатов в народные депутаты.