Арсений Яценюк обнародовал декларацию о доходах

Сумма совокупного дохода министра иностранных дел Украины Арсения ЯЦЕНЮКА за 2006 год составила 730,529 тыс. грн.

Об этом сообщается в декларации о доходах министра, опубликованной сегодня в газете "Урядовий кур’єр".

В частности, из общей суммы дохода проценты от вкладов составили 534,845 тыс. грн., авторское вознаграждение (гонорар) и доходы от преподавательской деятельности – 3,514 тыс. грн.

А.ЯЦЕНЮК имеет в собственности земельный участок площадью 3012,0 кв. м, жилой дом площадью 298,3 кв. м, квартиру площадью 118 кв. м, дачный дом площадью 114,5 кв. м, гараж площадью 45,2 кв. м, автомобили Skoda и Mercedes.

На содержание имущества совместно с членами семьи уплачено 17,53 тыс. грн., по договорам добровольного страхования - 25 тыс. грн.

Также министр имеет на счетах в банках 3 млн. 735,721 тыс. грн. В уставные фонды предприятий А.ЯЦЕНЮК внес 28,232 тыс. грн.

Совокупный доход других членов семьи (жены) А.ЯЦЕНЮКА в 2006 году составил 140,77 тыс. грн. Сумма денежных средств жены на счетах в банках составляет 535,067 тыс. грн.

Совокупный доход всей семьи А.ЯЦЕНЮКА за 2006 год составил 871,299 тыс. грн.