Яценюк думает, что Янукович может отказаться от ПР

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ может отказаться от Партии регионов.

Такое мнение лидер «Фронта Змін» Арсений ЯЦЕНЮК высказал сегодня на пресс-конференции в Житомире, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что сегодня из «Партии регионов происходит отток людей». По его словам, в Партию регионов «бегут отдельные политические деятели», но выходят партийцы. При этом он отметил, что наблюдается тенденция, когда «кандидаты-мажоритарщики, выдвинутые Партией регионов, на встречах с избирателями не хотят говорить, что они идут от партии власти, потому что могут помидорами забросать».

«Сегодня есть тенденция: быть членом Партии регионов – это плохой тон», - считает А.ЯЦЕНЮК.

Лидер «Фронта Змін» подчеркнул, что Партию регионов «перестали бояться», и это очень хорошо видно на примере Донецкой области, где, по его словам, происходят очень неприятные для «регионалов» процессы.

«Люди переходят в другие политические силы, в частности, во «Фронт Змін», - заявил А.ЯЦЕНЮК.

Он привел пример, что исполняющий обязанности мэра города Димитрово перешла во «Фронт Змін», в Красноармийске 11 депутатов вышли из состава фракции Партии регионов, половина из них перешла во «Фронт Змін».

«И это несмотря на то, что на них давят, нападают на офисы и штабы», - добавил лидер партии.

А.ЯЦЕНЮК считает, что это «очень серьезный звонок, в первую очередь, для самих «регионалов».

«Если они будут вести себя так же, как сейчас, то Президент, который избирался фактически от Партии регионов, откажется от этой партии. Мы это видели на примерах Виктора ЮЩЕНКО и Леонида КУЧМЫ», - убежден он.

При этом лидер «Фронта Змін» добавил: «Если деятели из Партии регионов не осознают, что их деятельность приносит вред Президенту, то он просто откажется от этой партии».

А.ЯЦЕНЮК считает, что это было бы позитивным явлением для Украины, «потому что Президент тогда станет не президентом Партии регионов, а Президентом Украины».

По мнению лидера «Фронта Змін», все эти процессы свидетельствуют, что в Украине осталась политическая конкуренция.

«И я думаю, что мы, как политическая сила, которая очень четко задекларировала, за что мы и против чего, имеем возможность стать реальной альтернативой Партии регионов. Когда я говорю об альтернативе, то речь идет не о каком-то объединении оппозиционных лидеров, а об объединении в первую очередь тех миллионов людей - а это сегодня две трети жителей Украины, - которые не поддерживают нынешнюю политику Президента и правительства», - добавил лидер «Фронта Змін».

При этом А.ЯЦЕНЮК отметил, что «двери «Фронта Змін» открыты для всех людей, которые исповедуют такие же ценности и такие же идеи, как мы».