Правительство снова предлагает Президенту опомниться

Кабинет министров в очередной раз предлагает Президенту Украины отменить его указ о роспуске парламента. Об этом говорится в обнародованном сегодня на сайте Партии регионов обращении Кабинета министров Украины к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО.

В частности, в документе предлагается Президенту: “первое – приостановить действие, а лучше – отменить Указ от 2 апреля в 2007 г. №264 “О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины” во имя разрешения проблем, повлекших и спровоцировавших политический кризис в обществе; второе – совместно разработать и реализовать комплекс согласованных мероприятий для сохранения экономической стабильности, обеспечения стабильного развития экономики и повышения уровня жизни народа”.

Кабмин отмечает, что за 8-месячный период работы нынешнее правительство сумело преодолеть кризис в экономике, навести порядок в финансовой сфере, обеспечило переход к постоянному экономическому росту, стабилизировало цены, повысило заработную плату и пенсии. За І квартал текущего года по сравнению с І кварталом 2006 г. темпы прироста ВВП возросли в три раза и превышают 8%, доходы государственного бюджета увеличились на 36%. Объем производства увеличился практически во всех отраслях и во всех регионах.

Говоря о других своих достижениях, правительственные чиновники приходят к выводу, что Кабмин, возглавляемый Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, дважды доказал свою высокую профессиональность, способность преодолевать кризисы, поднимать экономику и повышать благосостояние граждан – как в 2003-2004 годах, так и в начале 2007 года.

В то же время, они замечают, что их достижение не всем по душам.

”Отдельные политические группы, которые называют себя “объединенной оппозицией”, спровоцировали образование острого политического кризиса. Одно время именно их непродуманные действия привели к значительным диспропорциям, повлекшим повышение цен на мясо, бензин, сахар, довели до жалкого состояния энергетическую и жилищно-коммунальную сферу, а сегодня они пытаются прекратить позитивные сдвиги в экономическом и социальном развитии”, - отмечают они.

”Национальная экономика совсем недавно пережила тяжелые испытания. За полтора года она выдержала две избирательные кампании. Граждане рассчитывали на то, что они имеют пять лет на спокойный и производительный труд, на свой достаток.

Вопреки их воле, всего через год после последних демократических выборов нам снова навязывают, теперь уже в незаконный, антиконституционный способ, пройти непростой избирательный марафон”, - отмечают правительственные чиновники.

При этом члены правительства предупреждают о негативных последствиях от досрочных выборов: “значительно уменьшились объемы продажи ценных бумаг украинских компаний, снизился индекс Первой фондовой торговой системы, повышается стоимость краткосрочных межбанковских кредитов. Рейтинговое агентство Standard&Poor’s пересмотрело прогноз рейтинга Украины и изменило его со стабильного на отрицательный. Только за одну неделю цены на продукты питания выросли больше, чем с начала года. Повышаются цены на нефтепродукты”.

”Правительство очень обеспокоено таким состоянием дел. Мы не можем, не имеем права не учитывать ситуацию, имевшую место в конце 2004 года”, - отмечается в обращении.

Члены правительства убеждены, что В.ЮЩЕНКО не хочет повторения такой ситуации с ее гиблыми экономическими и социальными последствиями. “И Кабинет министров этого не хочет! Этого не хотят владельцы предприятий, инвесторы, значительное большинство украинцев, в частности предприниматели, поскольку они теряют свои доходы, заработки, пенсии, теряют веру в будущее – а это главное. Ошибается тот, кто надеется, что в мутной воде можно поймать рыбу в виде повышения цен на товары, работы, услуги. Правительство будет контролировать ситуацию и делать все возможное для предотвращения такого сомнительного “улова”, - убеждены члены правительства.