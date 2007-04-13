Украина не заключала договор о размещении ПРО

Посольство Соединенных Штатов Америки отмечает, что между США и Украиной нет договора о сотрудничестве, действующего, потенциального, или в состоянии обсуждения, подобного соглашениям о местах расположения элементов противоракетной обороны, переговоры по которым ведутся с Польшей и Чехией.

Об этом УНИАН сообщили в Посольстве США в Украине.

Как подчеркивается в сообщении, «посольство обеспокоено тем, что определенные высказывания заместителя министра обороны США Брайана ГРИНА были вырваны из контекста и цитировались в сообщениях ряда СМИ».

Вместо этого Б.ГРИН объяснил, в чем заключается политика США по противоракетной обороне. Посольство отмечает, что Соединенные Штаты сотрудничают в области аэрокосмических технологий и противоракетной обороны со многими странами. “Украина является лидером в разработке аэрокосмических технологий. Мы сотрудничаем с Украиной в вопросе противоракетной обороны лишь по линии исследований и разработки, которые ведутся соответствующими отраслями промышленности”, - напоминает посольство США.

Также посольство наводит выдержку из доклада Б.ГРИНА: “Международное сотрудничество – один из краеугольных камней нашей национальной политики по вопросу обороны от баллистических ракет. В 2002 году Президент распорядился, чтобы сотрудничество по противоракетной обороне было частью отношений США с близкими историческими союзниками и важным инструментом развития отношений с новыми друзьями. США успешно продвинулись в выполнении этой директивы, и сотрудничество идет со многими странами. На сегодняшний день 15 стран (в том числе девять только в НАТО) задействованы в том или другом виде усилий по противоракетной обороне, то ли в расположении на своей территории ключевых элементов или активном обсуждении такой возможности, то ли в научно-исследовательских программах, подписывая соглашения о сотрудничестве с США или поддерживая возможности. Кроме самих США, в список входят Австралия, Чешская Республика, Дания, Франция, Германия, Италия, Израиль, Индия, Япония, Нидерланды, Польша, Испания, Тайвань, Украина и Великобритания. Я бы также указал на то, что Россия явно верит в ценность противоракетной обороны, поскольку продолжает поддерживать систему противоракетной обороны вокруг своего крупнейшего населенного центра – Москвы, и разработала защиту от ракет ближней дальности”.

Б.ГРИН также заметил, что США “заключили соглашения с Великобританией, Японией, Австралией, Израилем, Италией и Данией, чтобы способствовать межправительственным и межотраслевым контактам в вопросе противоракетной обороны”. “Мы также ведем обсуждение или работаем над технологическими усилиями с Германией, Индией, Нидерландами, Испанией, Украиной и Францией”, - добавил он».