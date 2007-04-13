Ульянченко не понимает, какие претензии могут быть к Ющенко
Будет срок - будут перевыборы
Председатель Киевской областной государственной администрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО считает, что решение о досрочных парламентских выборах должны принимать политики, а не Конституционный Суд.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня журналистам.
Губернатор также отметила, что не лучшим выходом из сложившейся ситуации было бы прохождение через досрочные парламентские выборы. В то же время В.УЛЬЯНЧЕНКО подчеркнула, что это должно быть политическим решениям.
Кроме того, по ее мнению, “когда писали в Конституции, что можно досрочные выборы провести за 60 дней, никто абсолютно не думал о том, что они возможны”.
Из-за этого, по ее мнению, абсолютно непонятно по каким спискам избирателей это проводить, как формировать комиссии, какой период отвести на агитацию, и другие вопросы.
Как отметила В.УЛЬЯНЧЕНКО, необходимо создание конституционной комиссии, “которая смогла бы создать в Украине такую Конституцию, которая не разрабатывалась бы под кого-то, а по которой могло бы жить украинское общество долгое время”.
В то же время, по мнению В.УЛЬЯНЧЕНКО, “при политическом желании в парламенте можно внести изменения в Закон о выборах, а именно: пункты о досрочных выборах”. При этом она отметила, что досрочные выборы “могут состояться в октябре, могут состояться раньше, могут позже”, добавив, что это решение - прежде всего, за политическими силами.
Что же касается досрочных президентских выборов, то губернатор Киевской области сказала, что не знает, какие могут быть претензии к Президенту, “и во имя чего мы должны всенародно избранного Президента переизбирать еще один раз”.
“Придет срок, и будут перевыборы”, - подчеркнула В.УЛЬЯНЧЕНКО.