Богатырёва назвала три ошибки Ющенко

Координатор парламентского большинства, лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА убеждена, что нынешняя ситуация в стране стала следствием трех стратегических и субъективных ошибок Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Р.БОГАТЫРЁВОЙ, об этом она заявила вчера вечером в эфире одного из телеканалов.

Р.БОГАТЫРЁВА отмечает, что «первая ошибка Президента была тогда, когда он отказался от создания широкой коалиции с «Регионами» и не захотел делать ставку на ЕХАНУРОВА как премьер-министра при избрании спикером парламента Виктора ЯНУКОВИЧА после выборов 2004».

«Вторая - и она скорее касается окружения Виктора ЮЩЕНКО, когда мы предлагали дискуссию об одновременной работе и законодательном закреплении властных полномочий в Законах о Кабинете Министров и Президенте Украины. Однако окружение В.ЮЩЕНКО пыталось создать конфликты вокруг главы государства и сделать все для отмены политической реформы. Собственно, эти две стратегические ошибки в первую очередь - прямая вина основных менеджеров Президента», - отметила Р.БОГАТЫРЁВА.

По словами лидер фракции Партии регионов, третьей «и уже фатальной по своей природе» ошибкой В.ЮЩЕНКО было «периодическое обслуживание политических амбиций Юлии ТИМОШЕНКО». «Она была и остается фатальным творцом конфликтов и автором политической «барбаросы» для украинцев по установлению контроля над украинской демократией. Причем под видом самой демократии», - отметила Р.БОГАТЫРЁВА.

Координатор парламентского большинства убеждена, что «сегодня было бы желательно остановиться обеим сторонам и попытаться в конституционный способ решить вопрос выхода страны из политического кризиса».