Коалиция опять толкает КС между молотом и наковальней

Депутаты коалиции намерены обратиться в Конституционный Суд с просьбой разъяснить насколько правомерным является решение Совета национальной безопасности и обороны о выделении средств на проведение досрочных выборов в ВР из резервного фонда Госбюджета.

Об этом сегодня в интервью журналистам сообщил народный депутат, член фракции Партии регионов Александр СТОЯН.

Он отметил, что сегодня народные депутаты – члены коалиции проводят сбор подписей под соответствующим обращением в КС. В то же время, А.СТОЯН напомнил, что законодательством запрещается финансировать выборы из резервного фонда госбюджета, как это предлагает Президент и СНБО.

Как сообщал УНИАН, Совет национальной безопасности и обороны 5 апреля, поручил Кабинету Министров до 7 апреля профинансировать из резервного фонда государственного бюджета проведение внеочередных парламентских выборов. 6 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 апреля 2007 года «Об общественно-политической ситуации и безотлагательных мерах по обеспечению конституционных прав граждан Украины». Контроль за исполнением этого Указа возложен на секретаря СНБОУ Виталия ГАЙДУКА.