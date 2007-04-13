Ющенко собрался ”натравить” Януковича на Черновецкого

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает правительство безотлагательно урегулировать вопрос экономически необоснованного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом говорится в письме Президента к премьер-министру Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ.

В.ЮЩЕНКО отмечает, что во исполнение Указа Президента от 06.02.07 №77 «О мерах по урегулированию цен/тарифов на жилищно-коммунальные услуги» правительство должно было усовершенствовать на протяжении первого квартала 2007 года нормативно-правовые акты, регулирующие формирование цен/тарифов на жилищно-коммунальные услуги, определив предельный уровень рентабельности жилищно-коммунальных услуг, административных расходов при формировании тарифов на эти услуги, нормативов потерь ресурсов при производстве, транспортировке и снабжении услуг. Однако указанные изменения до этого времени не внесены.

Глава государства просит личного вмешательства премьер-министра с целью обеспечения надлежащего выполнения упомянутого выше указа, а также проработку следующих предложений руководителей местных органов власти, высказанных во время рабочих поездок Президента в регионы и совещаний с главами областных и районных государственных администраций:

усовершенствование системы управления в сфере тарифообразования, в частности, путем образования независимых регулирующих комиссий;

проведение в обязательном порядке на местном уровне общественных слушаний относительно тарифов на жилищно-коммунальные услуги;

продолжение работы по приведению к экономически обоснованному уровню цены на газ для населения с целью уменьшения перекрестного субсидирования в этой сфере с одновременным внедрением дополнительных мероприятий по повышению социальной защиты потребителей с низким уровнем доходов;

урегулирование на законодательном уровне вопроса относительно определения уровня тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которые предоставляются предприятиями совместной собственности территориальных общин и в случаях предоставления услуг другой территориальной общине.