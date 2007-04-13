Кивалов: украинцы дерутся до первой крови, россияне – до последней

Регионал Сергей Кивалов в интервью РИА «Новый Регион» заявил, что Вооруженные силы Украины приведены в состояние полной боевой готовности, всех депутатов от коалиции прослушивают спецслужбы. А также что инициаторам силового варианта придется предстать перед Международным уголовным судом.

«По нашей информации, войска действительно приведены в полную боевую готовность, - сказал Кивалов. - Но министр обороны и все другие продолжают отрицать это».

Причины свой осведомленности депутат пояснил так: «У нас много депутатов, которые имеют контакты в СБУ и министерстве обороны, а также не один год работали в милиции. И они продолжают общаться. Ведь сами нынешние военнослужащие не хотят силового варианта, поэтому дают определенную информацию. Тем более, мы точно знаем, что всех депутатов прослушивают спецслужбы».

Тем не менее, Кивалов убежден, что силовой сценарий, даже если он и разработан, никогда реализован не будет. «Украина – это не Россия. Украинцы дерутся до первой крови, а россияне – до последней. И поэтому у нас не будет повторения российского опыта, когда расстреляли Думу. Ведь если это произойдет, то тот, кто отдаст такой приказ, будет нести уголовную ответственность. Может быть, даже это будет попадать под юрисдикцию не нашей судебной системы, а Международного уголовного суда, который сегодня действует. Это очень серьезно, поверьте».