Янукович - Ющенко: наши достижения не всем по душе!

Сегодня официальный сайт Партии регионовразместил обращение Кабинета Министров Украины к Президенту Виктору Ющенко.

“Правительство, возглавляемое В.Ф.Януковичем, дважды доказало свою высокую профессиональность, способность преодолевать кризисы, поднимать экономику и повышать благосостояние граждан – как в 2003-2004 годах, так и в начале 2007 года”, - утверждается в обращении. В качестве аргументов в интересах этого утверждения приводятся такие: постоянный экономический рост, стабилизация цен, повышение заработной платы и пенсий.

“Однако наши достижения не всем по душе! – говорится в обращении. - Отдельные политические группы, которые называют себя “объединенной оппозицией”, спровоцировали образование острого политического кризиса”.

В связи с этим Виктору Ющенко предлагают: “ первое – остановить действие, а лучше – упразднить Указ от 2 апреля в 2007 г. №264 “О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины”, ради решения проблем, которые повлекли и спровоцировали политический кризис в обществе. Второе – совместно разработать и реализовать комплекс согласованных мероприятий для сохранения экономической стабильности, обеспечения устойчивого развития экономики и повышения уровня жизни народа”.

Документ подписан премьер-министром Виктором Януковичем.