Луценко готов надеть футболку лидера

В воскресенье планируется создание предвыборного блока “Народная самооборона”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время седьмого внеочередного съезда партии «Веред, Украина» в интервью журналистам сообщил лидер Гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО.

По его словам, в это воскресенье в Киеве должен состояться совместный съезд политических партий “Вперед, Украина” и “Христианско-демократический союз”, на котором планируется сформировать единый предвыборный блок, к который войдет и “Народная самооборона”.

В начале работы съезда председатель партии “Вперед, Украина” Виктор МУСИЯКА предложил делегатам избрать лидером блока Ю.ЛУЦЕНКО. В свою очередь, в интервью журналистам Ю.ЛУЦЕНКО подтвердил, что ему предлагают возглавить блок, который будет создан и который будет иметь название "Народная самооборона Юрия ЛУЦЕНКО».

Выступая перед участниками съезда, Ю.ЛУЦЕНКО отметил: «Скажу прямо: я готов возглавить список «Народной самообороны» на внеочередных выборах в парламент».

Отвечая на вопрос журналистов, Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что на объединительном съезде партий планируется также, кроме создания блока, избрать его лидера, сформировать избирательный список.

Кроме того, Ю.ЛУЦЕНКО еще раз отметил, что предлагает Блоку Юлии Тимошенко и «Нашей Украине» создать так называемый мегаблок демократических сил, поскольку, по его убеждению, именно такое объединение станет гарантией победы на внеочередных выборах всех демократических сил.

Отвечая на вопрос, на какой стадии сейчас находятся переговоры, в частности, с «Нашей Украиной» о создании такого мегаблока, Ю.ЛУЦЕНКО ответил: «На прекрасном этапе». При этом он добавил, что такого рода переговоры «процесс всегда достаточно длительный, многослоен, многогранен».

В то же время, на вопрос, готов ли он возглавить такой мегаблок и его избирательный список, Ю.ЛУЦЕНКО сказал: «Я сегодня не исключаю, что могу возглавить общий список «Народной самообороны» и «Нашей Украины». Собственно, не важно, каким номером я буду». «Конечно, мне было бы приятно. Я больше мог бы сделать, находясь первым в списке», - добавил он.

Если же демократическим силам не удастся образовать единый блок, то, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, “Народная самооборона” “будет делать свой”.

В то же время он выразил убеждение, что и в таком случае «Народной самообороне» удастся найти формулу сотрудничества с другими демократическими силами, которые будут принимать участие в выборах, в том числе и по результатам выборов в парламент.

Объединительный съезд политических партий «Вперед, Украина» и “Христианско-демократический союз” состоится в воскресенье, 15 апреля, о 11.00 в Украинском доме, сообщили журналистам в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона».