Янукович объяснил, почему он - пророссийский, а Ющенко - прозападный

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ опровергает утверждения о том, что он является пророссийским политиком в Украине.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в интервью французскому изданию Figaro (перевод интервью размещен на сайте ИноПресса).

«Если соответствие западным принципам подразумевает работу вне рамок законности, тогда Президента можно назвать прозападным. Если быть пророссийским – значит, уважать конституцию и верховенство закона, тогда ЯНУКОВИЧ пророссийский», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, отвечая на вопрос, согласен ли он с утверждениями, что Президент Украины является прозападным политиком, а премьер-министр - пророссийским.

Премьер-министр также объяснил причины, по которым он не является сторонником вступления Украины в НАТО. «Опросы общественного мнения показывают, что за вступление в НАТО высказывается всего 15-20% населения Украины. При такой слабой поддержке было бы неправильно поднимать этот вопрос, так как согласно закону он должен быть решен на референдуме», - пояснил он.

При этом свою благосклонность к вступлению Украины в Евросоюз В.ЯНУКОВИЧ мотивировал поддержкой украинским народом такого шага. «Это было одним из приоритетных пунктов программы моей партии на выборах в марте 2006 года. Мы должны развивать сотрудничество с ЕС, чтобы через какое-то время получить возможность вступить в него», - сказал глава правительства Украины.