Янукович: Ющенко использовал свое влияние на судей КС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО использовал свое влияние на судей Конституционного Суда для отсрочки принятия решения о конституционности его Указа о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.

Такое мнение выразил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в интервью французскому изданию Figaro. Перевод интервью размещен на сайте ИноПресса.

«Все судьи, устроившие эту пресс-конференцию, были назначены Президентом или выбраны партией «Наша Украина». К этому способу Президент прибег для того, чтобы отложить принятие решения, ведь он понимает, что судьи признают его указ неконституционным», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля пятеро судей КС заявили об отказе принимать участие в рассмотрении дела о соответствии Конституции Украины Указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины из-за давления на них со стороны отдельных политических сил.

Как отмечалось в заявлении, под которым поставили подписи судьи КС Ярослава МАЧУЖАК, Виктор ШИШКИН, Владимир КАМПО, Петр СТЕЦЮК и Дмитрий ЛИЛАК, «определенные политические силы через своих представителей публично оказывают грубое давление как на отдельных судей, так и на весь состав КС Украины».