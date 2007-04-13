Корчинский сообщит подробности драки в офисе ”Братства”
10:53, 13 апреля 2007Политика
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Сегодня в 14.00 в помещении интернет-холдинга «ОБОЗ.ua» состоится пресс-конференция лидера партии «Братство» Дмитрия КОРЧИНСКОГО на тему: «Братство» подрезали за поддержку Президента».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Братство», аккредитация представителей СМИ проводится на месте по редакционным удостоверениям.
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Также состоится веб-конференция Д.КОРЧИНСКОГО. Направляйте вопросы на страницу http://conf.oboz.ua/ov4/new/571.html.
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