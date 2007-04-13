Кучма сознался, что всю жизнь хотел разогнать Раду

Бывший президент Леонид Кучма выступает за то, чтобы стороны политического конфликта в Украине сели за стол переговоров и нашли компромисс.

"Пора остановиться одной и другой стороне, потому что можно зайти в такие дебри, из которых тяжело выбраться", - сказал Кучма в четверг вечером в эфире канала "Интер".

Вместе с тем он отметил, что окончательное решение относительно конституционности указа президента о роспуске парламента должен принять Конституционный Суд.

При этом, по мнению Кучмы, "те нормы и примеры о переходе депутатов в коалицию не являются основанием для роспуска парламента".

"Я понимаю, в каком состоянии оказался президент, выдав под давлением указ. Выход один – протянуть руку друг другу", - сказал он.

Кучма отметил, что, распустив парламент, Виктор Ющенко создал прецедент возможности действовать так же в случае, если новосформированное большинство его не будет устраивать.

"Прецедент – это страшное дело. Мы уже его создали во время оранжевой революции, теперь мы видим последствия, когда уже не парламент или правительство решает, а улица", - сказал он.

Вместе с тем Кучма сознался:

"У меня желание внутреннее было (распустить парламент), но я и шагу не сделал. И публично не заявлял!".

Украинская правда