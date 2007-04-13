Коммунисты открыли ”страшную тайну”

Центральный комитет Коммунистической партии Украины категорически запретил местным организациям партии готовиться к внеочередным выборам в Верховную Раду Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вечером в четверг в „прямом эфире” Севастопольской государственной региональной телерадиокомпании первый секретарь Севастопольского горкома КПУ, лидер фракции коммунистов „Трудовой Севастополь” в Севастопольском городском совете Василий ПАРХОМЕНКО.

Лидер севастопольских коммунистов добавил, что своим сообщением он, возможно, „открывает секрет”.

По словам В.ПАРХОМЕНКО, „коммунисты не боятся выборов, они нам даже были в каком-то плане выгодны”. В то же время, отметил он, коммунисты расценивают эти выборы “как продолжение нагнетания конфликта в Украине”, поскольку внеочередные выборы „не дадут ей ни мира, ни спокойствия, ни благополучия, а лишь усилят тот раскол, который есть в украинском обществе”. Именно этого и боятся и против этого выступают коммунисты, сказал В.ПАРХОМЕНКО.

„А сами выборы для нас, будем говорить, технический аспект, и если бы они проходили в нормальных условиях, если бы они были подкреплены законом, если бы здесь не было тех юридических аспектов и проколов, которые есть на сегодняшний день, мы, может, одни из первых предлагали бы принимать участие в этих выборах”, - сказал первый секретарь Севастопольского горкома КПУ.