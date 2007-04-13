Янукович утверждает, что Ющенко говорит неправду

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ называет неправдой высказывание Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о том, что демократия в Украине в опасности.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в статье «Украинская демократия должна основываться на нормах права», опубликованной сегодня в британском издании Тhe Financial Times.

«Утверждения господина ЮЩЕНКоО том, что демократия в Украине в опасности, просто неправда. Демократия процветает. Я предлагаю заинтересованным читателям навести справки о состоянии демократии на Украине в любом независимом и авторитетном источнике, каким, например, является Совет Европы, наблюдающий за нашим демократическим прогрессом», - пишет В.ЯНУКОВИЧ.

По его мнению, реальная проблема заключается в снижении поддержки общества нынешних оппозиционных партий, а также ошибочное решение Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады, принятое под предлогом сохранения демократии в Украине и под давлением одной части политического спектра.

«Все основные политические силы Украины хотят видеть свою страну успешной, демократической, процветающей и интегрированной в Европу. Единственное существенное различие между ними заключается в их способностях к достижению желаемой цели», - поясняет премьер-министр свою позицию.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что правящая коалиция за время своей деятельности после парламентских выборов 2006 года представила убедительные доказательства прогресса. «О чем бы мы ни говорили - об экономической политике, о реализации демократических и социальных реформ, о борьбе с коррупцией, о выполнении Украиной своих международных обязательств или о ее успехах в деле европейской интеграции - успехи правящей коалиции не могут остаться незамеченными. Именно по этой причине некоторые представители оппозиции в парламенте поддержали правящую коалицию. Парламентарии поняли, что, поступая таким образом, они смогут лучше оправдать доверие тех, кто их избрал», - уверен он.

Премьер-министр также отметил, что ни он, ни формирующие правительство политические партии не боятся «выйти к народу Украины и попросить его оценить свою работу». «Доверие людей - единственный источник силы для нашего правительства. А по данным большинства опросов, в случае проведения досрочных выборов политические партии нынешней коалиции существенно укрепят свои позиции», - уверен В.ЯНУКОВИЧ.

«На карту поставлена эффективность функционирования демократии. Свободами и преимуществами демократического общества следует пользоваться с ответственностью, и никому не позволительно избирательно подходить к демократическим нормам и принципам. Как однажды отметил представитель Евросоюза Хавьер СОЛАНА, «Украина должна научиться играть по правилам, а не с правилами». Решение о проведении досрочных парламентских выборов без законных на то оснований бросает вызов одной из основ демократии - нормам права. А единственная основа для достижения политического компромисса в Украине заключается в соблюдении этих норм», - подчеркнул глава украинского правительства.

В.ЯНУКОВИЧ также подчеркнул, что правящая коалиция выполнит любое постановление Конституционного Суда по вопросу роспуска парламента. «Это действительно демократический и цивилизованный выход из нынешнего политического тупика. Я твердо убежден, что демократия одержит верх, что политический кризис будет урегулирован мирным путем, и что Украина вновь заслужит аплодисменты мирового сообщества за свою мудрость, ответственность и зрелость», - пишет он.

При этом В.ЯНУКОВИЧ заявляет, что не склонен «излишне упрощать ситуацию». «Заявление господина ЮЩЕНКО требует серьезного рассмотрения и ответа. Как и все украинские политики, я многому научился после драматических событий 2004 года. Я искренне верю, что политический плюрализм, который необходимо заботливо развивать и сохранять, - это один из главных источников нашей национальной силы и гарантия светлого будущего Украины», - считает премьер-министр.