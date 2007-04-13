Наша Украина нашла компромат на Януковича?
ПР называет обвинения провокацией, но...
Народные депутаты от оппозиции располагают доказательствами того, что глава Конституционного Суда Иван Домбровский подвергался давлению со стороны лично Виктора Януковича. Об этом «Делу» сообщил член фракции «Наша Украина» в парламенте Руслан Князевич. По его словам, такие доказательства есть как у политиков, так и у самих судей. И в случае необходимости, например, начала судебного процесса по делу о давлении на КС, они готовы их предоставить. По некоторым данным, речь идет о записи беседы между Януковичем и Домбровским после внесения 53 депутатами коалиции конституционного представления относительно законности указа президента о роспуске парламента. Представители Партии регионов называют такие обвинения провокацией, но не исключают, что в ближайшие дни в СМИ могут появиться распечатки якобы состоявшегося разговора двух высокопоставленных чиновников.