Янукович советует Ющенко, как проводить честные выборы

Премьер-министр Виктор Янукович заявляет, что Конституционный Суд является конечной инстанцией в вопросе конституционности указа президента о роспуске парламента, и коалиция примет любое его решение.

Об этом он сказал в интервью "Известиям в Украине".

"Конституционный суд в данном случае — действительно конечная инстанция, вывод которой относительно конституционности указа президента о досрочном роспуске парламента должен быть обязательным для всех без исключения политиков и властных институтов", - подчеркнул Янукович.

"Доверять ему необходимо, если мы хотим сохранить Украину как правовое государство, а не некую территорию, где законы пишет улица", - добавил он.

Со своей стороны, отметил премьер, "и судьи Конституционного суда должны ощущать всю полноту возложенной на них ответственности, не поддаваться никакому давлению и принять решение, которое бы полностью соответствовало нормам Основного закона".

При этом Янукович подчеркнул, что президент, подписывая указ, "не провел ни одной консультации ни с правительством, ни с Конституционным судом на предмет: имеет ли он право распускать парламент по каким-либо причинам, кроме трех, оговоренных в статье 90 Конституции".

"Этого не произошло", - сказал премьер, добавив, что "решающим моментом в разрешении этой проблемы" должен стать вердикт Конституционного Суда.

"И я ответственно заявляю, что мое правительство, парламентская коалиция и я лично примем любое решение Конституционного Суда. Этого же мы ожидаем и от всех участников политического процесса в Украине", - заявил Янукович.

Премьер также отметил, что "в любом случае выборы не могут состояться 27 мая, как этого требует президент Ющенко".

"Если, конечно, речь идет о честных и демократических выборах – следует решить очень много технических вопросов, сформировать избирательные комиссии", - отметил Янукович.

"Сейчас пока есть время для переговоров и договоренностей. И я неоднократно призывал и призываю сейчас президента Ющенко отказаться от языка ультиматумов и вернуться за стол переговоров", - добавил он.

В то же время Янукович отметил, что коалиция не против досрочных выборов как таковых, но "против незаконно назначенных выборов".

"Если для урегулирования искусственно созданного конфликта нет других средств, то мы за проведение одновременно досрочных выборов и президента, и парламента", - сказал он.

Украинская правда