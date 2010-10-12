Губернатор введет дресс-код, потому что «хорошо понимает вертикаль власти»

Председатель Хмельницкой ОГА Василий ЯДУХА сказал, что введет дрес-код для работников облгосадминистрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯДУХА заявил во время прямой телефонной линии.

“Мы не самостоятельная единица государственной власти. Мы обязательно будем вводить дрес-код для работников облгосадминистрации тогда, когда соответствующее решение будет распространяться на госслужащих Кабмина и других государственных учреждений. Мы хорошо понимаем структуру, вертикаль власти”, - отметил он.

Как сообщал УНИАН, министр Кабинета министров Анатолий ТОЛСТОУХОВ своим приказом от 30 сентября утвердил рекомендации относительно внешнего вида работников Секретариата Кабмина. Рекомендации введены в действие с 1 октября "с целью повышения уровня дисциплины".

Основное внимание в документе уделено деловому костюму и гардеробу госслужащего. Согласно приказу, работники Секретариата Кабмина должны одеваться исключительно в деловом стиле.