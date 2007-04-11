Тимошенко сформировала первую пятерку?

На сегодняшний день уже сформирована основная часть списка кандидатов в депутаты от Блока Юлии Тимошенко, сообщает «Дело» ссылаясь на свой источник, близкий к БЮТ. В него войдут представители трех партий: «Батькивщины», партии «Реформы и порядок» (ПРП) и Украинской социал-демократической партии (УСДП). По данным издания, главные изменения произойдут в первой пятерке списка. Помимо самой Юлии Тимошенко, Александра Турчинова и Николая Томенко, в пятерке окажутся лидер ПРП Виктор Пинзеник, а также бывший социалист Иосиф Винский. «Пинзеник рассчитывает, что в первую десятку войдет также его заместитель Владимир Бондаренко, однако окончательное решение по этому поводу не принято», — сказал источник. Сам Бондаренко считает вполне логичным, чтобы в десятке были представлены по два представителя от союзных «Батькивщине» фракций.

По мнению члена блока Тимошенко Сергея Терехина, количество украинских социал-демократов в списке БЮТ не изменится. «Все члены УСДП, которые не перешли на сторону коалиции будут представлены в проходной части списка. Однако на больше партии рассчитывать не стоит», — уверяет Терехин. Напомним, что по результатам прошлогодних выборов УСДП была представлена в парламенте 7 депутатами. Приблизительно столько же мест Юлия Тимошенко намерена предоставить партии «Реформы и порядок». Главным аргументом лидера блока является соотношение количества голосов набранных БЮТ и ПРП на выборах-2006.