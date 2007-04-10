Давление на Конституционный суд - часть политпроекта

Народные депутаты фракций «Наша Украина» и БЮТ начали сбор подписей под обращением на имя генерального прокурора, руководителя СБУ и министра внутренних дел с требованием срочно приступить к расследованию заявления судей Конституционного суда Украины о давлении на них в связи с рассмотрением вопроса о конституционности указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил лидер фракции «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО сегодня на брифинге в Секретариате Президента.

«Те, кто сейчас оказывает давление на Конституционный суд, уже пытаются показать, что указ Президента является якобы неконституционным. Мы подозреваем, что завтра мы можем стать свидетелями процесса, который в силу политического давления на КС может быть далеким об объективности», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Лидер НУ также предположил, что подписи будут собраны сегодня, и завтра переданы в Генпрокуратуру, СБУ и МВД.