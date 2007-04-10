В БЮТ уже морально готовят Ющенко к отставке

После сегодняшних заявлений пяти судей Конституционного Суда Украины можно допустить, что решение суда относительно досрочного роспуска парламента будет не в пользу Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. Об этом сказал на пресс-конференции в УНИАН народный депутат Украины из фракции БЮТ, член Партии свободных демократов Алексей ДАНИЛОВ.

По его словам, если указ В.ЮЩЕНКО будет признан неконституционным, то “как политик он должен пойти в отставку”.

Говоря о возможности парламентских выборов 27 мая 2007 года, А.ДАНИЛОВ выразил убеждение, что в этот срок “их невозможно даже технически провести”. Он считает, что “выборы будут либо осенью этого года, либо весной следующего года”.

Кроме того, по словам депутата, нельзя исключать вероятность проведения осенью и выборов Президента Украины.

В свою очередь, народный депутат из фракции БЮТ, член Партии свободных демократов Дмитрий ВЫДРИН заявил, что считает сроки проведения парламентских выборов, определенные Президентом Украины, “абсолютно реальными”.

При этом он добавил, что они являются реальными “только для одной части политиков”. По словам депутата, если в эти сроки выборы будут проведены, но в них не будет принимать участия другой спектр политических сил, то они не будут признаны, и тогда будет необходимость проведения новых выборов.

В то же время Д.ВЫДРИН считает, что если выборы состоятся в определенные Президентом Украины сроки, то не удастся достичь цели “лишиться предателей”, поскольку в Верховную Раду Украины придут в основном те, кто и сегодня есть в парламенте. “Предателей будет не меньше, а больше”, убежден Д.ВЫДРИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 апреля, пятеро судей КС заявили о своем отказе принимать участие в рассмотрении дела относительно соответствия Конституции Украины указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины из-за давления на них со стороны отдельных политических сил, грубого давления, как на отдельных судей, так и на весь состав КС Украины». СМИ», говорится в заявлении.

В среду, 11 апреля, Конституционный Суд начнет в форме безотлагательного конституционного производства рассмотрение дела по конституционному представлению 53 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины" от 2 апреля 2007 года №264.