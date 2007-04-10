Наша Украина призывает БЮТ объединить подкову, сердце и кулак

“Наша Украина” призывает БЮТ идти на досрочные парламентские выборы единым списком.

Об этом идет речь в Обращении Политического совета партии “Народный Союз Наша Украина” к демократическим политическим силам, текст которого размещен на официальном сайте “Нашей Украины”.

"На внеочередных парламентских выборах крайне остро стоит вопрос о единстве демократических сил. “Народный Союз Наша Украина” всегда последовательно выступал за их объединение”, - говорится в Обращении.

"Все достижения, которых мы добывались - это результат наших совместных действий, которые являются лучшей формулой победы. Вместе, объединившись, мы сможем создать победную коалицию, сплотиться вокруг Президента Украины и защитить демократический выбор украинского народа. Железная подкова, горячее сердце и сжатый кулак должны выступить вместе”, - считают представители “Нашей Украины”.

"Партия “Народный Союз Наша Украина” призывает все демократические политические силы создать единый список объединенной оппозиции и идти вместе на досрочные парламентские выборы”, - подчеркивается в заключительной части обращения “нашеукраинцев”.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшнем заседании Совет партии “Наша Украина”, приняла решение провести съезд, на котором будут утверждены избирательные списки партии, 16 апреля.

Ранее съезд планировалось провести 10 апреля. В частности, вчера на брифинге в Киеве председатель партии Вячеслав КИРИЛЕНКО заявил, что съезд политической партии “Наша Украина” состоится 10 апреля, во второй половине дня.

Сегодня пресс-служба Президента сообщила, что на 17.45 назначена встреча Президента Виктора ЮЩЕНКО с лидерами демократических сил, а именно - с председателем партии «Наша Украина» В.КИРИЛЕНКО, лидером Гражданского движения «Народная самооборона» Юрием ЛУЦЕНКО и лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО.