Шишкин объяснил: ВР давит на КС призывами не давить на КС

Судья Конституционного Суда Виктор Шишкин заявляет, что Верховная Рада своими призывами обезопасить судий КС от давления, тем самым давит на суд.

"Постоянное нагнетание страстей с трибуны Верховной Рады является одним из элементов давления", - сказал Шишкин на пресс-конференции в Киеве.

Он привел пример, когда некоторые депутаты говорят, что у судий прослушиваются телефоны, что судьям надо предоставить защиту.

"Я ни к кому не обращался, ни к одной государственной структуре, что у меня прослушивается телефон", - пришел в негодование Шишкин.

Судья также напомнил решение Верховного Суда обеспечить неприкосновенность судий всеми возможными мероприятиями.

"А демонстрации под Конституционным Судом, разве это не давление? Я не видел ни одной демонстрации под Верховным Судом США или под Конституционным Судом Германии", - отметил Шишкин.

Он рассказал историю о том, как премьер Виктор Янукович сообщил об отставке главы КС Ивана Домбровского, тогда как сами судьи узнали об этом позже.

"Я узнал о рассмотрении этого вопроса в 9:35 утра, когда мне в пакете передали заявление и повестку дня (заседания КС). Но мои помощники сказали, что за 15 минут до этого, как я об этом узнал, на сайтах уже висело сообщение, что в Кабинете министров обсуждался этот вопрос", - сказал Шишкин.

Он привел еще один пример, когда в прессе появлялись сообщения о том, что судий вызовут на Банковую.

"Баснописцы из некоторых политических сил рассказывают, что кого-то вызвали в секретариат президента. Именно в этот день у меня студенты в институте последипломного образования сдавали экзамен. И студенты с меня смеются и шутят – вы что раздвоились? Вы здесь или там, на Банковой?", - посетовал судья.

Вместе с тем он признал, что решение 5 судий КС не принимать участие в заседаниях из-за давления не влияет на рассмотрение вопроса законности указа президента о роспуске парламента. По словам Шишкина, после их заявления в Конституционном суде остается кворум.

Как известно, для открытия заседания необходимо присутствие 12 из 18 судий.

Украинская правда