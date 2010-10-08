Ляшко выгонят из фракции БЮТ из-за гомосексуального скандала?
На исключение есть еще 4 кандидата
|Олег Ляшко
По словам источника в БЮТ, позавчера люди Богдана Губского убедили Ляшко в том, что ролик появился в интернете стараниями лидеров БЮТ Александра Турчинова и Андрея Кожемякина, в связи с чем тот назначил на 12.00 четверга брифинг, где пообещал рассказать «всю правду». Однако брифинг был отменен буквально за пять минут до начала. Как говорит источник, Ляшко переубедили: мол, видео — дело рук регионалов.
Позже появился комментарий Ляшко: он называет видеозапись фальшивкой, которая стала возможна «благодаря техническому прогрессу». Однако вскоре появился комментарий следователя, а ныне — замглавы налоговой, Олега Матвеева (именно он на видео вел допрос): «Это видео было в материалах следствия, тогда относительно Ляшко Олега Валерьевича прокуратурой Киева расследовалось уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах. Он получил 5 лет, отбыл меньше половины и освобожден условно-досрочно».
Ляшко — не единственный нардеп, которого могут исключить. Во фракции БЮТ обнаружилось сразу четыре «предателя», которые регулярно голосуют вместе с коалицией. Причем речь идет о топ-бизнесменах фракции: владельце АвтоЗАЗа Тариэле Васадзе, владельце телеканалов М1 и М2 Николае Баграеве, совладельце «Брокбизнесбанка» Александре Буряке и компаньоне Богдана Губского Сергее Осыке.