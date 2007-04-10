Ющенко с Януковичем договорились: у каждого свой компромисс

12:23, 10 апреля 2007
Политика
3617

Президент встречался с премьером

Ющенко, ЯнуковичПрезидент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел встречу с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как сообщает пресс-служба Президента, по результатам встречи позиция главы государства относительно урегулирования политического кризиса в стране остается неизменной. В.ЮЩЕНКО убежден, что компромисс между политическими силами возможен только при условии досрочных выборов в Верховную Раду, которые дадут возможность преодолеть кризис.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter