Ющенко с Януковичем договорились: у каждого свой компромисс
12:23, 10 апреля 2007Политика
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Президент встречался с премьером
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел встречу с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.
Как сообщает пресс-служба Президента, по результатам встречи позиция главы государства относительно урегулирования политического кризиса в стране остается неизменной. В.ЮЩЕНКО убежден, что компромисс между политическими силами возможен только при условии досрочных выборов в Верховную Раду, которые дадут возможность преодолеть кризис.
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