Ющенко с Януковичем договорились: у каждого свой компромисс

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел встречу с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как сообщает пресс-служба Президента, по результатам встречи позиция главы государства относительно урегулирования политического кризиса в стране остается неизменной. В.ЮЩЕНКО убежден, что компромисс между политическими силами возможен только при условии досрочных выборов в Верховную Раду, которые дадут возможность преодолеть кризис.