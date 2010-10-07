ВР приняла в первом чтении кабминовский проект Налогового кодекса

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный Кабинетом министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 258 народных депутатов из 420 зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом Налогового кодекса предусматривается, что с 1 января 2011 года на 6% будет снижена ставка налога на прибыль, а с 2014 ежегодно на 1% - до уровню 16%. Кроме того, предусматривается введение налоговых каникул с налога на прибыль на 5 лет для малых предприятий, а для среднего и большого бизнеса - уменьшения ставок основных общегосударственных налогов.

Также предусматривается введение двух ставок налога с доходов физических лиц – 15% для доходов меньше 10 минимальных зарплат и 17 – для доходов больше 10 минимальных зарплат в месяц. Налогом по ставке 5% будет облагаться налогом доход от депозитов, которые превышают 200 тыс. грн. Для обеспеченных граждан будет введен налог на недвижимость в размере 10 грн. за 1 кв. метр на год. Облагаться налогом будет площадь, превышающая 40 кв. м на одного человека, но при этом минимальная необлагаемая площадь будет составлять 100 кв. м на семью в городе и 200 кв. м в сельской местности.

Предусматривается также, что в состав системы местного налогообложения войдут 4 налога, которые сформируют основу финансовой самостоятельности местных бюджетов. Проект кодекса также предусматривает, что транспортный налог будет взиматься исключительно при первой регистрации транспортного средства.

В то же время ВР Украины отказалась поддержать проект Налогового кодекса, предложенный народным депутатом от фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Николаем КАТЕРИНЧУКОМ. Его проект Налогового кодекса поддержали лишь 124 из 418 народных депутатов, зарегистрированных в зале.