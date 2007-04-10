Министр экономики Украины Анатолий Кинах заявил, что и впредь будет защищать ценности Майдана, сообщает Трибуна.

«Я и впредь будут защищать ценности Майдана, ведь в современном мире конкурентная экономика возможна только при условии обеспечения демократических прав и свобод граждан», - заявил Кинах.

Также он сообщил, что вошел в правительственную команду «потому, что не может допустить втягивания общества в противостояние «стенка на стенку».

Напомним, 21 марта фракция «Наша Украина» исключила Анатолия Кинаха из своего состава, в тот же день он был назначен министром экономики.