Симоненко не теряет оптимизм

Лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО уверен, что до конца текущей недели Конституционный Суд Украины примет решение о соответствии Основному Закону указа Президента о роспуске Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам после Согласительного совета руководителей парламента и лидеров депутатских фракций и комитетов ВР.

«Я уверен, что КС даст ответ на этой неделе и решит вопрос, который уже зашел слишком далеко», - сказал П.СИМОНЕНКО.

При этом лидер КПУ выразил глубокую уверенность в неконституционности указа главы государства.

Кроме того, по его словам, если КС примет решение, что указ Президента не соответствует Конституции, то Президент Виктор ЮЩЕНКО должен будет «за это все отвечать».

На вопрос журналистов, планирует ли в ближайшее время КПУ проводить свой съезд для участия в избирательном процессе, П.СИМОНЕНКО ответил, что партия будет решать этот вопрос исключительно после решения Конституционного Суда. При этом он отметил, что если КС признает указ главы конституционным, то В.ЮЩЕНКО должен будет пересмотреть сроки проведения досрочных выборов в парламент.