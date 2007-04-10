Ющенко заблокирует работу КС?

Виктор Ющенко готов заблокировать работу Конституционного суда (КС), подписав указ об отзыве шестерых судей, назначенных в КС по квоте Президента, об этом во вторник пишет газета "Коммерсант", ссылаясь на свои источники. Основанием для их отзыва источники называют непринятие за восемь месяцев работы этим составом суда ни одного решения. Несмотря на то, что официально в Секретариате Президента эту информацию категорически отвергают, представитель президента в КС Виктор Шаповал уверен, что у главы государства есть для этого все правовые основания. В Партии регионов знают о готовящемся указе, но отказываются верить, что Виктор Ющенко поставит под ним свою подпись.

Как сообщил источник в Секретариате Президента, решение об отзыве судей КС господин Ющенко принял после консультаций с лидерами оппозиционных фракций БЮТ и "Наша Украина" Юлией Тимошенко и Вячеславом Кириленко. Выводя из состава КС шести судей, президент может таким образом заблокировать работу суда, который уже завтра, 11 апреля, назначил слушания по представлению 53 народных депутатов о неконституционности президентского указа о досрочном прекращении полномочий Верховной рады V созыва.