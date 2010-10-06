Литвин: парламент и президент получат по 5 лет законно
22:15, 06 октября 2010Политика
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О "точечных" изменениях в Конституции
На этой неделе Верховная Рада Украины рассмотрит "точечные" изменения в Конституции относительно сроков работы выборных органов власти.
Об этом в интервью 5-му каналу заявил председатель ВР Владимир ЛИТВИН.
По его словам, речь идет об изменениях в части определения срока функционирования парламента, то есть, "каденции ВРУ - это 5 лет, и в части четкой фиксации даты выборов Президента Украины, и в части каденции местных органов власти".
Он напомнил, что сначала законопроект с упомянутыми изменениями нужно поддержать 226-ю голосами в ВР и отправить для получения заключения Конституционного суда Украины, а уже потом - "искать 300 голосов" для принятия решения.
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