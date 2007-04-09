Кириленко готовится на 27 мая

Председатель партии “Наша Украины” Вячеслав КИРИЛЕНКО убежден, что нет правовых оснований для перенесения досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

“Мы не видим никаких правовых оснований для перенесения выборов. И поэтому мы как политическая сила “Наша Украины” исходим из того, что 27 мая состоится голосование”, - заявил В.КИРИЛЕНКО.

Он также отметил, что “Наша Украина” уже сформировала центральный и областные избирательные штабы и продолжает мероприятия согласно плану предвыборной кампании.

“Мы не рассматриваем вариант перенесения выборов”, - добавил В.КИРИЛЕНКО.