Кириленко готовится на 27 мая
17:22, 09 апреля 2007Политика
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Глава НУ отчитался о формировании штабов
Председатель партии “Наша Украины” Вячеслав КИРИЛЕНКО убежден, что нет правовых оснований для перенесения досрочных парламентских выборов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.
“Мы не видим никаких правовых оснований для перенесения выборов. И поэтому мы как политическая сила “Наша Украины” исходим из того, что 27 мая состоится голосование”, - заявил В.КИРИЛЕНКО.
Он также отметил, что “Наша Украина” уже сформировала центральный и областные избирательные штабы и продолжает мероприятия согласно плану предвыборной кампании.
“Мы не рассматриваем вариант перенесения выборов”, - добавил В.КИРИЛЕНКО.
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