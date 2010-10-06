Янукович объяснил Меркель, что произошло с Конституцией

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, во время разговора были обсуждены вопросы активизации двустороннего сотрудничества, а также последние конституционные изменения в Украине.

«Конституционный Суд принял решение отменить политреформу 2004 года, поскольку она была принята с нарушениями норм Основного Закона, а следовательно - антиконституционнно», - отметил Президент Украины.

По его словам, нарушения при принятии изменений к Конституции в 2004 году также признала Венецианская комиссия.

Следовательно, Украина стала президентско-парламентским государством. Решение КСУ делает невозможным противостояние между центрами власти, - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

«Сейчас для Украины важно в спокойной обстановке вернуться в правовое поле. Этот процесс сейчас происходит в парламенте. Он проходит в демократическом русле, с соблюдением принципа верховенства права, и не вызывает острых дискуссий», - подчеркнул Президент Украины.

Во время разговора глава государства отметил, что вчера Всеукраинское собрание юристов высказалось в поддержку решения Конституционного Суда отменить изменения к Основному Закону от 2004 года.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ пригласил А.МЕРКЕЛЬ принять участие в Международной конференции, посвященной 25-летию Чернобыльской трагедии. «Мы хотели бы, чтобы на этой конференции присутствовали все страны-доноры, особенно Германия», - отметил Президент.

Глава государства напомнил, что Украина выступила с инициативой провести в апреле 2011 года Международную конференцию под эгидой ООН.