Янукович попросил большинство не давить на оппозицию

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что оппозиция должна иметь возможность для высказывания своей позиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал сегодня на встрече с руководителями фракций большинства парламента. Участие во встрече приняли председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, председатель фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ, Коммунистической партии Украины – Петр СИМОНЕНКО, Блока Литвина – Игорь ШАРОВ, первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК, первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ, глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЁВОЧКИН.

Обращаясь к присутствующим, Президент поздравил их с успешным началом работы в новом формате в соответствии с недавним решением Конституционного Суда. «Это очень важно для стабильности в стране», – подчеркнул Президент.

«Люди, безусловно, одобряют стремление политиков работать совместно и решать неотложные проблемы, которые есть у людей и у страны», – сказал глава государства.

По словам Президента, очень важно, что сохраняется сотрудничество между парламентом и правительством. «Для нас важнейшим вопросом является вопрос эффективности, а эффективность достигается только сотрудничеством всех ветвей власти», – отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Глава государства одобрительно оценил сегодняшнее решение, принятое Верховной Радой, о создании Временной специальной комиссии парламента (с правами главного комитета ВР) по подготовке предложений относительно изменений в законодательство в связи с решением Конституционного Суда по отмене политреформы 2004 года.

В.ЯНУКОВИЧ выразил благодарность В.ЛИТВИНУ за предложение включить в состав этой комиссии представителя Президента. «Очень важно, чтобы я имел своевременную информацию, какие именно законы готовятся, имел возможность высказать свою точку зрения, и чтобы принимались те законы, которые Президент не будет ветировать, а будет подписывать. Безусловно, это будет способствовать процессу движения в направлении реформ, которые мы с вами начали», – отметил Президент.

«Содержание нашего сотрудничества не меняется, – сказал глава государства. – Мы с вами согласовывали наши общие действия и раньше, и мы будем делать это в дальнейшем, в новых условиях».

«Я буду сохранять партнерские отношения с Верховной Радой и требовать от Кабинета министров, чтобы он сотрудничал с парламентом в полном объеме – и с комитетами ВР, и с отдельными депутатами... Сегодня речь идет о том, чтобы весь парламент принимал участие в этом процессе», – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Президент Украины отдельно обратил внимание на то, что оппозиция должна иметь все возможности для того, чтобы высказать свое мнение. Это касается как депутатов Верховной Рады, так и обычных граждан. «Важно, чтобы мы все понимали: если есть сильная власть – а мы такую систему строим – должна быть и сильная оппозиция. Мы не должны давить на оппозицию. И это абсолютно нормально. Еще раз подчеркиваю: оппозиция должна иметь возможность высказать свою точку зрения», – подчеркнул глава государства.

«Мы должны развивать институты демократии в стране», – сказал он.

В то же время в этом контексте Президент отметил и важность повышения уровня политической культуры в нашей стране.

На встрече В.ЯНУКОВИЧ также затронул вопрос подготовки и проведения 31 октября местных выборов. «Очень важно, чтобы этот месяц, который остался до местных выборов, мы прошли спокойно. А со своей стороны я буду требовать от местных администраций, чтобы подготовка к этим выборам шла без лишнего ажиотажа и взвешенно», – сказал глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ также обратил внимание на необходимость соблюдения законов Украины всеми участниками избирательного процесса, и в частности – членами избирательных комиссий.

«Мы не должны оказывать никакого давления на какие-либо партии. Пусть люди определятся. За кого они хотят голосовать – за того и будут голосовать. А наши законы должны этому способствовать», – заявил Президент.

В.ЯНУКОВИЧ высказался также за целесообразность после проведения выборов 31 октября начать работу над усовершенствованием избирательного законодательства, в частности – подготовку и принятие Избирательного кодекса.

«Мы должны стремиться к принятию такого документа, который утвердил бы систему выборов, и мы больше не возвращались к этому вопросу от выборов до выборов», – сказал Президент.

«Очень необходимы изменения в Конституцию, касающиеся избирательной системы... Я убежден, что под эти изменения в парламенте найдется необходимое количество голосов, потому что это будет касаться депутатов всех уровней. И мы должны на этой сессии эти изменения проголосовать, чтобы согласно Конституции Украины уже на следующей сессии имели возможность их утвердить», – сказал Президент.

В свою очередь, В.ЛИТВИН, характеризуя ситуацию, отметил, что «с удовольствием может отметить, что в парламенте состоялся процесс успокоения действиями».

Спикер сообщил, что после того как ВСК даст заключение по закону о Кабинете министров, парламент сразу же его рассмотрит, а после принятия закона о Кабинете министров должно идти рассмотрение Регламента Верховной Рады с учетом новых конституционных реалий.

Говоря о правах оппозиции, В.ЛИТВИН поддержал точку зрения Президента. «Мы не должны давать оснований говорить, что оппозиция не может высказать свою точку зрения. Главное условие при этом – соблюдение Регламента Верховной Рады», – отметил он.

Кроме того, В.ЛИТВИН отметил, что сегодня ознакомился с последними рекомендациями ПАСЕ в отношении Украины. «По моему мнению, они являются партнерскими. Они говорят о тех проблемах, которые мы все видим и над которыми работаем», – сказал В.ЛИТВИН.