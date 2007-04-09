Верховная Рада просит защиты у Европы

Верховная Рада Украины просит глав государств, правительства и парламенты стран Европы, стран – гарантов безопасности Украины, межгосударственные и межпарламентские организации направить в Украину своих официальных представителей как посредников и наблюдателей за развитием событий в нашем государстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в постановлении ВР «Об обращении Верховной Рады к главам государств, правительств и парламентов стран Европы, стран – гарантов безопасности Украины, межгосударственных и межпарламентских институтов», принятом сегодня во время внеочередного заседания ВР.

За принятие соответствующего постановления проголосовали 257 народных депутатов из 258, зарегистрированных в сессионном зале.

В заявлении отмечается, что ВР вынуждена тревожить международное сообщество в связи с беспрецедентной попыткой Президента Виктора ЮЩЕНКО распустить парламент.

В частности, отмечается, что через свое окружение и политические круги Президент Украины вмешивается в действия законодателей, оказывает давление на судей Конституционного Суда и других судей, поскольку в правовой плоскости у него нет никаких шансов отстоять свой антиконституционный Указ.

«Попытка представить искусственно спровоцированный конфликт как разновидность политической борьбы или применения европейской практики досрочных выборов, опровергается множеством примеров игнорирования Конституции и законов, пренебрежения прав и свобод людей», - говорится в заявлении.

Верховная Рада просит международное сообщество принять меры, которые отвечают общепризнанным демократическим ценностям и принципам международного права.