ВСЮ просят уволить судью, которого обеспокоил плохой аппетит Бута

Коллектив "5 канала" обратился к членам Высшего совета юстиции с просьбой уволить судью Апелляционного суда Киева Александра ЗАКРОПИВНОГО за решение по иску народного депутата Юрия БУТА к телеканалу и его журналистке Ольге СНИЦАРЧУК.

Об этом говорится в переданном УНИАН тексте обращения "5 канала" к ВСЮ.

"Коллектив "5 канала" обращается по факту беспрецедентного решения Апелляционного суда города Киева под председательством судьи А.ЗАКРОПИВНОГО, который оставил в силе решение Подольского райсуда, согласно которому депутат Ю.БУТ, председатель парламентского подкомитета по вопросам формирования судейского корпуса, отсудил у "5 канала" и журналистки О.СНИЦАРЧУК 20 тысяч гривен за то, что она назвала его в своем сюжете "отщепенцем", - говорится в обращении.

При этом коллектив телеканала напоминает, что председатель коллегии судей Апелляционного суда города Киева А.ЗАКРОПИВНЫЙ был назначен на бессрочный срок судейства 15 января 2009 года по непосредственному представлению председателя парламентского подкомитета по вопросам формирования судейского корпуса Ю.БУТА. "Следовательно в наличии факт подконтрольности, а отсюда - и конфликта интересов судьи А.ЗАКРОПИВНОГО", - считают журналисты.

В обращении также напоминается, что в мае 2009 года судья А.ЗАКРОПИВНЫЙ получил еще одно достижение в виде "почетного звания" – "Враг прессы".

"Мы видим в решении судьи неподобающее исполнение должностных обязанностей, в частности, в части изучения материалов и фактов дела. Например, присуждение возмещения морального вреда невозможно в отсутствии от истца досудебных шагов по урегулированию спора, однако никаких обращений к телерадиокомпании или лично к журналисту относительно опровержения информации не поступало. Также данное решение мы считаем коррупционными действиями по обслуживанию пиаровских интересов заинтересованных лиц", - говорится в обращении.

Коллектив "5 канала" также приводит цитаты из искового заявления Ю.БУТА, из которого следует, что из-за того, что журналистка назвала его в своем материале "отщепенцем", у него изменились "повседневная жизнь и трудовая деятельность", он "стал нервным и раздражительным, срываться на родных и близких, знакомых, коллегах по работе", потерял аппетит.

По мнению коллектива "5 канала", Апелляционный суд, оставив в силе решение Подольского райсуда, создал прецедент, по которому у журналиста и гражданина отбирается право свободно придерживаться собственного мнения и распространять информацию. "А одним из основных факторов работы журналиста является пристальное наблюдение за высказываниями и действиями политиков и государственных деятелей, и кто как не журналисты должны критиковать эти действия", - отмечается в обращении.

Кроме того, в обращении сообщается, что "5 канал" обжалует решение Апелляционного суда города Киева в кассационных инстанциях.