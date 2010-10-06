ЕЦ выдвинул почти сотню кандидатов в мэры

Лидер партии “Единый Центр” Игорь ПОПОВ доволен результатами деятельности ячеек партии в разных регионах Украины относительно проведения избирательной кампании, и отмечает, что ЕЦ выдвинул кандидатов в подавляющее большинство местных советов.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы “ЕЦ”, переданном УНИАН.

По словам И.ПОПОВА, процесс выдвижения кандидатов в местные советы показал организационную мощь сети ячеек “Единого центра”.

Он сообщил, что, по предварительным данным из региональных партийных организаций, “Единый центр” выдвинул почти 1 тыс. 200 кандидатов в областные советы. В целом, в облсоветы (если не учитывать места в Севастопольском горсовете и в парламенте Автономной Республики Крым) будут избраны 2 тыс. 382 депутата. На 33 тыс. 222 должности депутатов райсоветов и горсоветов в городах областного значения “Едиый центр” выдвинул 12,5 тыс. кандидатов во всех областях Украины.

Также партия выдвинула кандидатов на должности городских председателей почти в 100 городах, отметил И.ПОПОВ. Среди кандидатов – научные работники, действующие депутаты местных советов, известные общественные деятели, предприниматели.

По оценке лидера “ЕЦ”, в целом, регистрация кандидатов проходит без системных нарушений. Политик выразил надежду, что и в дальнейшем члены территориальных избирательных комиссий не будут создавать незаконных препятствий для участников избирательной гонки.

По мнению И.ПОПОВА, нынешние местные выборы станут шагом к качественному изменению политического ландшафта страны.

«Впервые местная кампания проходит без привязки к парламентской. На этих выборах только структурированные партии с разветвленной сетью ячеек смогут выступить достойно, и провести своих кандидатов в советы. Лишь эти политические силы будут способны принять полноценное участие в парламентских выборах», - убежден политик.