Азарова в Финляндии убеждали, что женщины - тоже люди

Премьер-министр Финляндии Мари КИВИНИЕМИ убедила премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА в том, что женщины могут успешно заниматься политикой и проводить экономические реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сам Н.АЗАРОВ сказал на совместной с М.КИВИНИЕМИ пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

“Она меня убедила. Мы этой теме посвятили значительную часть нашего разговора. Госпожа премьер-министр подробно рассказала о составе правительства, о гендерной политике, которая проводится в Финляндии. Я очень воодушевился этими мерами”, - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он напомнил, что совсем недавно правительство Украины возглавляла женщина.

“Результаты вы сами знаете”, - сказал Н.АЗАРОВ.

Также он не исключил, что в состав украинского правительства могут войти женщины, и отметил, что на данный момент женщины уже работают на высоких государственных постах, в частности, секретарем Совета национальной безопасности Украины является Раиса БОГАТЫРЕВА.

Как сообщал УНИАН, 19 марта 2010 года в Днепропетровске после представления нового губернатора Днепропетровской области Н.АЗАРОВ высказал мнение, что не «женская это дело - проводить реформы в Украине».

«Одни говорят, что наше правительство большое, другие, что в правительстве нет женщин, не на кого посмотреть во время заседания Кабинета министров. Одни только нудные лица. При всем моем уважении к женщинам – не женское дело проводить реформы», - подчеркнул премьер-министр Украины.

По словам Н.АЗАРОВА, в новое правительство подобраны люди, которые могут работать по 16 часов на сутки, «без выходных и проходных», могут брать ответственность и не боятся говорить «нет» начальству.