Тимошенко поняла, зачем в Кабмине ввели дресс-код

Лидер партии ”Батьківщина”, бывшая премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает смешным введение для сотрудников Секретариата Кабинета министров дрес-кода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на пресс-конференции.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, «Королева Англии и Муаммар КАДДАФИ, например, никогда не попали бы в Кабмин».

«Когда не знают, как проводить реформы, начинается введение дрес-кода», - добавила она.

*** Министр Кабинета министров Анатолий ТОЛСТОУХОВ своим приказом от 30 сентября утвердил рекомендации относительно внешнего вида работников Секретариата Кабмина. Рекомендации введены в действие с 1 октября "с целью повышения уровня дисциплины".

Основное внимание в документе уделено деловому костюму и гардеробу госслужащего. Согласно приказу, работники Секретариата Кабмина должны одеваться только в деловом стиле.