Депрессивный депутат хочет слышать о себе только «интеллигентные слова»
Компенсацию обещает отдать на церковь
|Юрий Бут
Об этом он сказал журналистам, которым удалось в среду дозвониться до него.
"Я эту сумму отправлю на церковь. Это первое сообщение", - сказал он.
"И, во-вторых, травма нанесена - пусть отвечает", - добавил Бут.
Он также не ответил на вопрос, какими конкретно словами нельзя его называть.
"Вы провоцируете сейчас, слова вы знаете", - сказал он.
По убеждению Бута, журналисты должны относиться к нему с уважением и употреблять "интеллигентные слова" по отношению к нему.
"Вы должны действовать в рамках этики, а не выходить за рамки журналистской этики", - сказал он.
На просьбу журналистов встретиться Бут ответил, что утром зарегистрировался в сессионном зале и теперь готовится к работе своего комитета, поэтому не может явиться.
А после вопроса, какие медицинские препараты он употреблял, чтобы выйти из депрессии, которую ему, по его словам, нанесла журналистка своим репортажем, Бут бросил трубку.