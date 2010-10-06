Депрессивный депутат хочет слышать о себе только «интеллигентные слова»

14:30, 06 октября 2010
Политика
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Компенсацию обещает отдать на церковь

Юрий Бут
Депутат Юрий Бут собирается направить средства, отсуженные у журналистки 5 канала Ольги Сницарчук, на благотворительность.

Об этом он сказал журналистам, которым удалось в среду дозвониться до него.

"Я эту сумму отправлю на церковь. Это первое сообщение", - сказал он.

"И, во-вторых, травма нанесена - пусть отвечает", - добавил Бут.

Он также не ответил на вопрос, какими конкретно словами нельзя его называть.

"Вы провоцируете сейчас, слова вы знаете", - сказал он.

По убеждению Бута, журналисты должны относиться к нему с уважением и употреблять "интеллигентные слова" по отношению к нему.

"Вы должны действовать в рамках этики, а не выходить за рамки журналистской этики", - сказал он.

На просьбу журналистов встретиться Бут ответил, что утром зарегистрировался в сессионном зале и теперь готовится к работе своего комитета, поэтому не может явиться.

А после вопроса, какие медицинские препараты он употреблял, чтобы выйти из депрессии, которую ему, по его словам, нанесла журналистка своим репортажем, Бут бросил трубку.

Украинская правда

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