Тимошенко уверена, что теперь-то ВР «должна» уволить Хорошковского

БЮТ планирует завтра зарегистрировать в парламенте проект постановления об увольнении Валерия ХОРОШКОВСКОГО с должности руководителя СБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на пресс-конференции сообщила лидер ВО “Батьківщина” Юлия ТИМОШЕНКО.

«Парламент должен проголосовать за отставку председателя СБУ», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что одним из основных пунктов резолюции ПАСЕ относительно Украины является констатация вмешательства СБУ во внутриполитические дела. В частности, на журналистов, представителей оппозиции и других. Лидер БЮТ заявила, что согласно резолюции ПАСЕ, такие действия расцениваются как недопустимые, и в связи с этим ПАСЕ призывает украинскую власть провести реформу СБУ.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что, реагируя на соответствующий призыв ПАСЕ, оппозиция готова на протяжении двух недель предложить пакет законопроектов, которые будут направлены на проведение реформы СБУ.

«Мы будем настаивать, чтобы СБУ была не КГБ в Украине, а… обеспечивала безопасность в государстве», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.