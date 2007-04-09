Рада хочет знать, кто отдавал незаконные приказы

Верховная Рада Украины сегодня примет ряд заявлений и обращений. В частности, парламент предусматривает принять заявление по поводу давления Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на Конституционный Суд.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА также планируется принять обращение к украинскому народу.

В повестку дня сегодняшнего внеочередного заседания ВР включен вопрос об образовании временной следственной комиссии ВР по вопросам установления должностных лиц СБУ, виновных в выдаче незаконных приказов об организации и проведении прослушивания телефонных разговоров и слежки за народными депутатами, судьями КС, судьями судов общей юрисдикции и членами ЦИК.

Кроме того, парламент планирует принять обращение к главам государств, правительств, парламентов стран Европы, а также стран – гарантов безопасности Украины, межгосударственных и межпарламентских институтов.