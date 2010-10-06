Украинский криобиолог получила «золото»

Директор Криобанка киевского Института клеточной терапии Галина ЛОБЫНЦЕВА получила золотую медаль за уникальную методику выделения, криоконсервирования и хранения стволовых клеток человека (патент «Способ консервирования гемопоэтических клеток человека» №46673 Украина и RU 2233589 C2). Как сообщили УНИАН в Институте клеточной терапии, эту награду ученая получила на VI Международном салоне изобретений и новых технологий «Новое время», который прошел в Севастополе.

Разработанная кандидатом биологических наук, лауреатом Государственной премии Г.ЛОБЫНЦЕВОЙ методика, как считают специалисты, позволяет создать лекарство для лечения многих опасных заболеваний.

Ученая, комментируя прессе свое изобретение, отметила значительный вклад салона «Новое время» в развитие международного сотрудничества в изобретательской и научной деятельности, а также от имени коллектива Института клеточной терапии выразила благодарность организаторам салона.

«Новое время» большое внимание уделяет изобретениям, направленным на улучшение качества жизни человека, - отметила она. - Неудивительно, что жюри обратило внимание на нашу методику».

Еще одну золотую медаль и диплом Г.ЛОБЫНЦЕВА получила от Международного агентства охраны интеллектуальной собственности Молдовы.

В свою очередь, генеральный менеджер салона Владимир КУЛИКОВ отметил, что «для участия были отобраны новаторские разработки 240 опытных изобретателей и 60 – молодых, которые представляли более 20 стран мира – от Аргентины до Японии». «Салон проходил под лозунгом «Устойчивое развитие во время перемен», - сказал он. - Особенность нынешней экспозиции в том, что он получил правительственную поддержку. Здесь были представлены изобретения и инновации как в фундаментальных, так и прикладных науках. Области применения разработок – от энергетики, электроники, общей и инженерной механики до технологий здоровья и безопасности жизнедеятельности, спорта и досуга». По его словам, помимо официальных призов и наград салона, свои призы учредили министерства, ведомства и научные учреждения Украины, Бельгии, Молдовы, Ирана, Российской Федерации, Сербии, Румынии, Эстонии.

Справка. 6 октября 2010 исполняется 22 года со дня первой трансплантации стволовых клеток пуповинной крови. В Украине исследования в области клеточных технологий проводятся с 1971 года. Работа украинских ученых высоко оценивается всемирной научной общественностью.