ВР отказалась установить мораторий на экспорт зерна из Украины

Верховная Рада Украины отказалась поддержать проект постановления «Об установлении моратория на экспорт зерна из Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали лишь 30 из 297 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Голосовали «за» - фракция КПУ в полном составе и 3 народных депутата из фракции НУ-НС.

Данным постановлением предусматривалось установить до 1 января 2011 года мораторий на экспорт зерна.

Также парламент не поддержал проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О зерне и рынке зерна в Украине».

«За» проголосовали лишь 70 (при необходимых 226 голосах – УНИАН) из 292 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом предусматривалось, что экспортированию подлежит зерно собственного производства, а также зерно, закуплене экспортерами на внутреннем рынке.

Им также предусматривалось, что закупка на внутреннем рынке зерна, предназначенного для дальнейшего экспорта, осуществляется исключительно путем заключения биржевых контрактов на аккредитованных биржах.