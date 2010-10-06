Украину просят выдать подозреваемого в организации беспорядков
10:16, 06 октября 2010Политика
1182 0
Говорят, Батыров - в Киеве
|Джалал-Абад Кадыржан БАТЫРОВ
В Генеральной прокуратуре Киргизии считают, что К.БАТЫРОВ находится в Киеве, передает Би-Би-Си.
Вскоре после кровавых столкновений на юге Киргизии временное правительство обвинило окружение свергнутого Президента Курманбека БАКИЕВА и лидеров национально-культурных центров в организации беспорядков.
Обвиняемые стороны полностью отрицают свою причастность.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter