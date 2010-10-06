Украину просят выдать подозреваемого в организации беспорядков

Власти Киргизии просят Украину выдать лидера узбекской общины города Джалал-Абад Кадыржана БАТЫРОВА, обвиняемого в организации массовых беспорядков и призывах к межнациональной вражде.

В Генеральной прокуратуре Киргизии считают, что К.БАТЫРОВ находится в Киеве, передает Би-Би-Си.

Вскоре после кровавых столкновений на юге Киргизии временное правительство обвинило окружение свергнутого Президента Курманбека БАКИЕВА и лидеров национально-культурных центров в организации беспорядков.

Обвиняемые стороны полностью отрицают свою причастность.